Доступные телевизоры Honor Smart Screen X3: 4К-экран и никакой рекламы

Компания Honor представила линейку доступных телевизоров Honor Smart Screen X3, в которую вошли две модели с экранами диагональю 55 и 65 дюймов. Отмечается, что телевизоры, несмотря на низкие цены, не демонстрируют рекламу во время включения или выключения.

Дисплеи устройств имеют разрешение 4K (3840×2160 пикселей) и минимальные рамки с трех сторон. Поддерживается технология DC Dimming, предотвращающая мерцание подсветки. В основе новинок лежит четырехъядерный процессор (Cortex-A53), объем оперативной памяти составляет 2 Gb, встроенной флеш-памяти — 16 Gb.

В оснащение также входят громкоговорители «уровня Hi-Fi», по два порта USB 2.0 и по два видеовхода HDMI 2.0. Есть поддержка фирменной технологии взаимодействия с ноутбуками и смартфонами Honor. Устройства получили функцию родительского контроля для ограничения времени, которое дети могут проводить у экрана.

55-дюймовый Honor Smart Screen X3 будет предложен покупателям за 339 долларов, а 65-дюймовая модель – за 399 долларов. Продажи в Китае стартуют 1 августа.

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