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21 июля, 2022
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Dell обновил игровые ноутбуки Alienware m17 R5 и x17 R2 дисплеями с частотой 480 Hz

Alienware m17 R5 и x17 R2

Игровые ноутбуки Alienware m17 R5 и Alienware x17 R2 получили дополнительную опцию в виде нового дисплея разрешением Full HD и частотой обновления 480 Hz. Это первые ноутбуки, получившие такие экраны. Дисплеи имеют максимальную яркость 300 кд/м2 и 100% охвата цветового пространства sRGB. Панели также поддерживают технологии AMD FreeSync или NVIDIA G-SYNC в зависимости от конфигурации.

Модель Alienware m17 R5 предлагается с процессорами AMD Ryzen 6000. Покупателям доступен выбор графики: Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30-й серии. Также будет предложен вариант — 8-ядерный флагманский Ryzen 9 6900HX с частотой до 4,9 GHz и видеокарта Radeon RX 6850M XT с 12 Gb памяти GDDR6.

Модель Alienware x17 R2 предлагает процессоры Intel Alder Lake и видеокарты GeForce RTX 30-й серии. Например, будет предложена комплектация с 14-ядерным Intel Core i7-12900HK с частотой до 5 GHz и GeForce RTX 3080 Ti с 16 Gb памяти GDDR6.

Цены на ноутбук Alienware m17 R5 начинаются с 1850 долларов, а Alienware x17 R2 — с 2250 долларов.

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