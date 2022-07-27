Corsair представил ОЗУ Vengeance RGB DDR5 с частотой до 6600 MHz

Компания Corsair представила модули и комплекты оперативной памяти Vengeance RGB DDR5, предназначенные для установки в высокопроизводительные настольные компьютеры и игровые станции. Помимо технических характеристик, они выделяются ярким дизайном с настраиваемой подсветкой и качественным охлаждением.

Первоначально модули Vengeance RGB DDR5 будут доступны в комплектах по 32 Gb (2 x 16 Gb) с частотой 6400 MHz, а позже будут доступны комплекты по 64 Gb (2 x 32 Gb) с частотой до 6600 MHz.

Модули оснащены динамической десятизонной RGB-подсветкой, настраивать которую можно при помощи фирменного приложения Corsair iCUE. Оно синхронизирует освещение с остальными устройствами, совместимыми с iCUE. Предусмотрен алюминиевый радиатор охлаждения. Новинки получат поддержку профилей Intel XMP 3.0 и диапазон рабочих напряжений до 1,40 В.

На новинки предоставляется пожизненная гарантия. Цена — от 305 долларов за комплект.

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