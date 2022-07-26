Британец, выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами, купит роботов-собак для его поиска

Британский инженер Джеймс Хауэллс (James Howells) из Ньюпорта в южном Уэльсе, летом 2013 года случайно выбросил на свалку жесткий диск от старого компьютера, который еще в 2009 году использовал для майнинга. По его словам, на диске хранился кошелек c 7 500 биткоинами. Даже на тот момент они стоили около миллиона долларов.

В ноябре 2013 года биткоин впервые в истории поднялся выше 1000 долларов. Хауэлс понял, сколько стоит его выброшенный диск и помчался на свалку. На огромном поле с мусором найти диск было почти невозможно. На тот момент, исходя из анализа местности и записей со свалки, жесткий диск находился в квадрате площадью 200 м. среди отходов высотой 15 м. Таким образом, для его извлечения нужно было обработать от 300 до 400 тыс. тонн мусора. Хауэлс собирался задействовать рентгеновские сканирующие устройства и технологии искусственного интеллекта.

Несмотря на предложенную компенсацию, городской совет Ньюпорта не дал разрешения на «раскопки» свалки. Власти заявляли, что нет никаких гарантий, что жесткий диск найдется в рабочем состоянии или найдется вообще, а сами раскопки окажут большое воздействие на окружающую среду.

За последние несколько лет Джеймс Хауэлс неоднократно делал запросы администрации Ньюпорта, чтобы организовать масштабные поиски HDD. Чиновники раз за разом отказывали ему.

Тогда Хауэлс решил сделать ставку на роботов. Он закажет у американской компании Boston Dynamics двух поисковых роботов-собак типа Spot стоимостью по 75 тыс. долларов каждый. Они получат клички Satoshi и Hal — в честь создателя биткоина и криптографа, получившего первую транзакцию. Но уговаривать городских чиновников для допуска на свалку роботов придется в любом случае.

Это остается загадкой, каким образом роботы-собаки с камерами или даже металлодетекторами смогут отыскать на гигантской свалке HDD форм-фактора 2.5″, уже находящийся глубоко под поверхностью? И что стало с диском после девяти лет лежания на свалке? Сами «блины», находящиеся в герметичном корпусе, вероятно, не пострадали, но при постоянных перепадах влажности и температуры неизбежна деградация материала. Магнитная запись скорее всего повреждена, хотя шансы восстановить информацию на специализированном оборудовании все еще есть.

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