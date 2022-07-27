BMW и Mini представили концепт электрокара Aceman

Компания BMW и бренд MINI представили концепт электрического кроссовера под названием Aceman. Серийная модель на его базе должна занять место между Mini Cooper и Countryman.

Производитель пока что не раскрывает технические характеристики, все внимание уделено дизайну автомобиля.

Aceman выполнен в уникальной расцветке Icy Sunglow Green с синим оттенком кузова и зеленой крышей. Модель стала первым воплощением нового языка дизайна MINI Charismatic Simplicity, который отражает минимализм и экологичность.

Концепт-кар имеет длину 4,05 м. при ширине 1,99 м. Дизайнеры решили заменить решетку радиатора на вставку со светодиодной подсветкой. Автомобиль получил шестиспицевые 20-дюймовые диски и оригинальную оптику.

В салоне Aceman установлен круглый дисплей, расположенный по центру передней панели. Экран выступает и в качестве приборной панели, и как мультимедийно-развлекательная система.

Под дисплеем есть блок с физическими кнопками. Кресла обтянуты текстилем из переработанных материалов, кожаных деталей в салоне нет вообще.

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