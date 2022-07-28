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28 июля, 2022
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Bloomberg: одним из главных героев GTA VI впервые в истории серии будет девушка

GTA VI

По данным Дженсона Шрайера из Bloomberg, в GTA VI впервые в истории серии одним из главных героев будет девушка-латиноамериканка.

В то же время главных персонажей будет два, а сюжетная линия основана на реальной истории американских грабителей банков Бонни и Клайда. Шрайер добавляет, что разработчики будут более осторожными, шутя над маргинализированными группами, в сравнении с предыдущими частями серии.

GTA VI разрабатывается под кодовым названием Project Americas. Действие игры будет проходить в Вайс-Сити, вымышленной версии города Майами и его окрестностей. Но локации все равно будут огромными, например, пространств внутри зданий будет больше, чем в предыдущих частях серии. Разработчики Rockstar Games планируют постоянно обновлять игру, добавляя новые миссии и локации.

Выход шестой части Grand Theft Auto ожидается через два года.

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