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16 июля, 2022
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Bestcomp Group предоставит 1000 компьютеров школам на освобожденных территориях

Bestcomp Group

13 июля состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Управлением информатизации системы образования, Фондом развития образования и ЗАО BestComp Grouр.

В церемонии приняли участие заместитель министра образования Мухтар Мамедов, начальник Управления информатизации системы образования Вюсал Ханларов, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов, генеральный директор ЗАО BestComp Group Фарид Гасанов и другие представители. Согласно подписанному протоколу, компания BestComp Group подарит 1000 единиц компьютерной техники образовательным учреждениям на освобожденных от оккупации территориях.

Мухтар Мамедов коснулся вопроса создания современной ИТ-инфраструктуры в образовательных учреждениях, которые будут построены в городах и селах в рамках процесса реконструкции на освобожденных территориях.

Генеральный директор ЗАО BestComp Group Фарид Гасанов, в свою очередь, предоставил информацию о текущем состоянии сотрудничества в сфере образования и выдвинул предложения по дальнейшим направлениям сотрудничества.

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