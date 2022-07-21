Baidu показал автономный автомобиль без руля

Китайский гигант поисковой системы Baidu показал новый автономный автомобиль со съемным рулевым колесом, который планируется использовать для службы в Китае в следующем году. Об сообщает агентство Reuters.

Новый беспилотный автомобиль будет обладать автономными возможностями 4-го уровня, не требующими вмешательства человека. Утверждается, что по своим функциям система сравнима с опытным профессиональным водителем, чей стаж за рулем более 20 лет.

У машины будет восемь лидаров и 12 камер, которые будут фиксировать ситуацию вокруг беспилотника. Вместе с тем производитель будет предлагать свою разработку как в комплектациях с традиционным рулевым колесом, так и без него.

Цена за серийную машину снизится до 250000 юаней (37 031 долларов) по сравнению с 480000 юаней для предыдущего поколения, говорится в заявлении Baidu.

«Это масштабное снижение затрат позволит нам развернуть десятки тысяч беспилотников по всему Китаю», — заявил исполнительный директор Baidu Робин Ли (Robin Li).

При этом Baidu не раскрыл производителя новой модели.

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