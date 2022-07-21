spot_img
21 июля, 2022
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиBaidu показал автономный автомобиль без руля

Baidu показал автономный автомобиль без руля

Baidu

Китайский гигант поисковой системы Baidu показал новый автономный автомобиль со съемным рулевым колесом, который планируется использовать для службы в Китае в следующем году. Об сообщает агентство Reuters.

Новый беспилотный автомобиль будет обладать автономными возможностями 4-го уровня, не требующими вмешательства человека. Утверждается, что по своим функциям система сравнима с опытным профессиональным водителем, чей стаж за рулем более 20 лет.

У машины будет восемь лидаров и 12 камер, которые будут фиксировать ситуацию вокруг беспилотника. Вместе с тем производитель будет предлагать свою разработку как в комплектациях с традиционным рулевым колесом, так и без него.

Цена за серийную машину снизится до 250000 юаней (37 031 долларов) по сравнению с 480000 юаней для предыдущего поколения, говорится в заявлении Baidu.

«Это масштабное снижение затрат позволит нам развернуть десятки тысяч беспилотников по всему Китаю», — заявил исполнительный директор Baidu Робин Ли (Robin Li).

При этом Baidu не раскрыл производителя новой модели.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяWhatsApp запустил функцию переноса данных c Android на iOS и наоборот
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»