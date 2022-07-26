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26 июля, 2022
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Azercell успешно завершил свои поездки по стране под лозунгом «Ближе к регионам»!

Azercell

Лидирующий оператор мобильной связи представил жителям регионов свои новые продукты!

Компания Azercell, которая с 12 июля осуществляла визиты в различные регионы Азербайджана под лозунгом «Ближе к регионам», успешно завершила свое турне. В течение 2-х недель лидирующий мобильный оператор посетил в общей сложности 14 районов, в число которых вошли Хачмазский, Губинский, Шекинский, Гянджинский, Бардинский, Джалилабадский и другие районы.  В рамках проходившей акции абонентам были представлены новые продукты и услуги Azercell. Последнее встреча с абонентами состоялась 25 июля в Физулинском районе.

За время кампании жители регионов ознакомились с интересными предложениями мобильного оператора, была налажена тесная связь с абонентами и даны ответы на их многочисленные вопросы. Для гостей мероприятий были организованы различные игры и розданы подарки.

Лидирующий мобильный оператор так же проводил различные конкурсы и на своей официальной странице в Instagram, предоставив своим подписчикам возможность стать обладателями подарочных интернет-пакетов.

Azercell и далее будет радовать своих абонентов новыми и увлекательными проектами!

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