Azercell поздравляет всех представителей СМИ с Днем Национальной Прессы и Журналистики!

22 июля — день становления азербайджанской прессы, сыгравшей исключительную роль в пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей для нашего народа.

Лидирующий оператор мобильной связи страны ООО «Azercell Telecom» традиционно преподносит представителям СМИ специальный подарок в честь профессионального праздника. 22 — 23 июля все пользователи тарифа Mediacell, а также работники СМИ, принимавшие участие во Второй Карабахской войне, получают от Azercell пакет мобильного интернета объемом в 5 ГБ. Журналисты могут загрузить данный подарок отправив ключевое слово «1875» на короткий номер 2723 в указанные даты.

В День Национальной Прессы и Журналистики Azercell также почтил память журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, исполнявших свой профессиональный долг, находясь под огнем противника. В этот знаменательный день представители компании выразили свое глубокое уважение шехидам и почтили их память, вручив их семьям цифровые и другие специальные подарки.

Azercell, предоставляющий с 2011 года специальный тарифный пакет «Mediacell» для представителей медиа, на протяжении своей деятельности реализовал многочисленные проекты, организовал специализированные семинары и тренинги для журналистов, стараясь способствовать развитию представителей СМИ в нашей стране и повышению их профессиональных навыков. Так, около 550 сотрудников СМИ приняли участие в курсах английского языка, организованных Azercell. Мобильный оператор также реализовал различные инициативы с целью поддержки журналистов, которые доносили до нашего народа и всего мира правдивые новости во время Отечественной войны.

ООО «Azercell Telecom» поздравляет представителей этой почетной профессии и желает им успехов в их важной и ответственной работе!