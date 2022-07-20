Azercell к услугам соотечественников, переселяющихся в Карабах в рамках «Великого Возвращения»!

19 июля 2022 года начался процесс «Великого Возвращения» азербайджанского населения на освобожденные земли Карабаха. Компания Azercell, первой предоставившая услуги мобильной связи на территории освобожденных районов, заранее подготовилась к этому историческому событию, а именно возвращению в село Агалы Зангиланского района семей, почти 30 лет лишенной родного дома. Следует отметить, что первые 100 семей, вернувшихся в Зангилан, получат 5 ГБ интернета наряду с другими специальными подарками от Azercell.

Первый официальный пункт продаж и обслуживания ООО «Azercell Telekom» на наших освобожденных исторических территориях начал работу в селе Агалы, где с применением современных технологий был реализован проект «Умная деревня» (Smart Village). Большинство абонентских операций, доступных в других центрах обслуживания клиентов компании, можно осуществлять в этом магазине, который обеспечен всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием, необходимым для обслуживания абонентов на высочайшем уровне. Профессиональные специалисты по продажам помогут покупателям изучить, сравнить и выбрать нужный продукт. Так же, как и в дилерских магазинах столицы и других регионов, в магазине, расположенном в селе Агалы, абоненты могут приобрести ряд новых устройств для повседневного использования (MiFi, USB-модем и др.), различные аксессуары, мобильные телефоны в кредит и за наличный расчет.

В целях обеспечения процесса «Великого Возвращения», в освобожденных районах, где возрождается жизнь, осуществляются широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению инфраструктуры, а также реализуются социальные проекты по различным направлениям. В соответствии со стратегической целью, «Упрощаем доступ, расширяем возможности», компания Azercell также способствует быстрому развитию наших территорий, освобожденных от оккупации, и продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи в Карабахе. Установив в этих районах самые современные базовые радиостанции, компания обеспечила высококачественными услугами мобильной связи Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Кроме того, с целью поддержки абонентов, пользующихся услугами сети Azercell на наших освобожденных территориях, Мобильная Абонентская Служба компании посетила многие регионы, в том числе село Агалы Зангиланского района, а также Шушу, Джебраил, Губадлы и Келбеджар с целью предоставления бесплатных услуг.

Компания Azercell с большой радостью и гордостью продолжает строить свою инфраструктуру для предоставления самых современных телекоммуникационных услуг нашим соотечественникам, возвращающимся на освобожденные от оккупации земли, и заявляет о своей готовности участвовать в процессе возрождения и реконструкции этих территорий.