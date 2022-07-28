ASUS Zenfone 9: компактный флагман с Snapdragon 8+ Gen 1 и продвинутой камерой

Компания ASUS представила компактный флагманский смартфон Zenfone 9. Аппарат получил AMOLED-экран (производства Samsung) с диагональю 5,9 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Hz. Частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz. Пиковая яркость достигает 1100 кд/м2. Обеспечивается 112% охвата цветового пространства DCI-P3 и 151,9% охвата пространства sRGB. Защиту дисплея обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Экран занимает 90,02% площади фронтальной панели.

В основе ASUS Zenfone 9 лежит флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять 8 или 16 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Слот для карты microSD не предусмотрен.

Основная камера представлена двумя модулями: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.9, 6-осевой гибридный карданный стабилизатор, автофокус 2×2 PDAF) и 12 Мп широкоугольная оптика (Sony IMX363, f/2.2, EIS, угол обзора 113 градусов, автофокус Dual Pixel). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (Sony IMX663, f/2.45, автофокус Dual Pixel).

Емкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, в комплекте идет зарядный блок на 30 Вт. В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C, NFC, 3,5-мм разъем для наушников и стереодинамики. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Габариты составляют 146,58 х 68,17 х 9,45 мм, вес — 169 гр. Аппарат поставляется с Android 12.

На боковой грани смартфона находится сенсорная кнопка ZenTouch, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, с помощью которой можно осуществлять, например, запуск голосового помощника или конкретных приложений.

Цены ASUS Zenfone 9 на европейском рынке:8/128 Gb – 800 евро, 8/256 Gb – 850 евро, 16/256 Gb – 900 евро. Смартфон поступит в продажу в ближайшее время.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az