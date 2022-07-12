Apple выпустила публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura и tvOS 16

Компания Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura и tvOS 16. Для возможности загрузки бета-версий ОС пользователям необходимо зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program. Кроме того, стали доступны третьи бета-версии этих обновлений для зарегистрированных разработчиков.

Нововведения в iOS 16: новый экран блокировки, переработанные уведомления в режиме Focus Mode, Face ID теперь работает в альбомной ориентации, для использования приложения Fitness больше не нужны smart-часы, возможность редактирования сообщений после их отправки через iMessage, новые функции обеспечения конфиденциальности данных пользователей и многое другое.

В iPadOS 16 разработчики улучшили опции многозадачности — пользователи получат больше возможностей для настройки рабочего пространства при одновременном взаимодействии с несколькими приложениями. Появилась поддержка внешних дисплеев, совместной работы с документами в стиле Google Drive и другое. Некоторые новые функции iPadOS 16 будут доступны только на планшетах, построенных на базе процессора Apple M1.

В watchOS 9 обновлены фитнес-функции, появилось больше опций для настройки устройства для занятия разными видами спорта. Стал доступен улучшенный режим отслеживания сна, а также функция напоминания о необходимости принять лекарства.

macOS 13 Ventura: инструмент Stage Manager позволяет группировать окна по бокам экрана и упорядочивать их по разным критериям. В приложении Mail появилась возможность отмены уже отправленных писем. В Safari — функция совместного использования вкладок браузера, а также опция Passkeys, которая позволит отказаться от привычных паролей в пользу Face ID и Touch ID. Пользователи смогут использовать свой iPhone в качестве веб-камеры для Mac.

В tvOS 16 появилась поддержка стандарта умного дома Matter. Кроме того, новая версия будет поддерживать контроллеры Nintendo Joy-Con и Switch Pro.

Бета-версии новых программных платформ Apple могут содержать ошибки, поэтому в случае их использования возможны возникновение сбоев.

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