Apple прекратила сотрудничество с бывшим руководителем отдела дизайна Джонатаном Айвом

Apple окончательно прекратила сотрудничество с Джонатаном Айвом, бывшим руководителем дизайнерского подразделения компании. Об этом пишет газета The New York Times.

Айв, покинув пост главного директора по дизайну в 2019 году, основал свою дизайнерскую фирму LoveFrom, но при этом заключил контракт с Apple на консультации штатных дизайнеров компании. За это он получил 100 млн. долларов. Контракт завершился несколько недель назад, и обе стороны решили его не продлевать.

По словам источников издания, некоторых руководителей Apple раздражало, что несколько дизайнеров перешли из компании в LoveFrom. Также Айв брал клиентов без согласования с Apple, как предписывал контракт.

На данный момент дизайнерскую команду Apple возглавляют вице-президент по дизайну Алан Дай и вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнки. Ранее они оба трудились под началом Айва.

Отметим, что Айв присоединился к Apple в начале 90-х годов и быстро занял руководящую должность в отделе дизайна. Он разработал дизайн iMac в 1997 году, плееров iPod, наушников EarPods, а также iPhone, iPad, Apple Watch и много чего еще.

LoveFrom продолжает работать с такими компаниями, как Ferrari и Airbnb.

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