Apple предлагает 2 млн. долларов за взлом режима блокировки в iOS 16

Apple в начале июля анонсировала функцию Lockdown Mode (Режим блокировки) для iOS 16. Американская корпорация предлагает рекордное для индустрии денежное вознаграждение в размере 2 млн. долларов за взлом режима повышенной безопасности iPhone.

Lockdown Mode будет применяется в том случае, если владелец iPhone посчитает, что стал жертвой таргетированной слежки или его устройство заражено трояном. Режим защищает iPhone от вмешательства со стороны, например, блокирует прикрепленные к сообщениям изображения и превью ссылок в iMessage. Также блокируются звонки через FaceTime, если они поступают с незнакомых номеров.

«Хотя подавляющее большинство пользователей никогда не станет жертвой целенаправленной кибератаки, нам все же необходимо защитить всех пользователей продуктов Apple. Режим блокировки — это революционная функция, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей от атак», — заявил глава по инженерной безопасности Apple Иван Крсти.

По данным сетевых источников, таким способом Apple собирается тщательно протестировать нововведение перед осенним релизом.

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