spot_img
18 июля, 2022
spot_img
ДомойSoftwareАнтивирусыApple предлагает 2 млн. долларов за взлом режима блокировки в iOS 16

Apple предлагает 2 млн. долларов за взлом режима блокировки в iOS 16

Apple Lockdown Mode

Apple в начале июля анонсировала функцию Lockdown Mode (Режим блокировки) для iOS 16. Американская корпорация предлагает рекордное для индустрии денежное вознаграждение в размере 2 млн. долларов за взлом режима повышенной безопасности iPhone.

Lockdown Mode будет применяется в том случае, если владелец iPhone посчитает, что стал жертвой таргетированной слежки или его устройство заражено трояном. Режим защищает iPhone от вмешательства со стороны, например, блокирует прикрепленные к сообщениям изображения и превью ссылок в iMessage. Также блокируются звонки через FaceTime, если они поступают с незнакомых номеров.

«Хотя подавляющее большинство пользователей никогда не станет жертвой целенаправленной кибератаки, нам все же необходимо защитить всех пользователей продуктов Apple. Режим блокировки — это революционная функция, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей от атак», — заявил глава по инженерной безопасности Apple Иван Крсти.

По данным сетевых источников, таким способом Apple собирается тщательно протестировать нововведение перед осенним релизом.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяКристина Дорош: «Технологию Visa Tap to Phone можно сравнить с запуском Apple Pay или других финтех-технологий»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»