Apple отчиталась за третий квартал — рекордная выручка в 83 млрд. долларов

Компания Apple опубликовала результаты за третий квартал 2022 финансового года. Выручка за отчетный период достигла 83 млрд. долларов, что выше прогнозов аналитиков. Рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Операционная прибыль составила 21,1 млрд. долларов (меньше на 4,4%), а чистая прибыль — 19,4 млрд. долларов (меньше на 10,6%).

Выручка с iPhone выросла на 3% и составила 40,6 млрд. долларов, с Mac — упала на 10% и составила 7,3 млрд. долларов, с iPad упала на 2% — 7,2 млрд. долларов. Показатели носимых устройств и аксессуаров упали на 8%, выручка составила 8 млрд. долларов. Выручка с сервисов выросла на 12%, до 19,6 млрд. долларов.

Все программные сервисы Apple насчитывают в сумме более 860 млн. платящих пользователей. За год этот показатель увеличился на 160 млн.

После публикации отчета, акции Apple выросли на 3%. Несмотря на спад в некоторых сегментах, в этом квартале компания достигла результатов, выше прогнозируемых. Падения в некоторых сегментах объясняются продолжающимися трудностями с поставками.

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