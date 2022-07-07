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7 июля, 2022
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Apple анонсировала Lockdown Mode — режим защиты от кибератак и шпионского ПО

Apple Lockdown Mode

Компания Apple анонсировала Lockdown Mode («Режим блокировки»), который призван защитить пользователей от кибератак, кражи данных и шпионского ПО. Отмечается, что режим будет полезен для активистов, политиков, журналистов и высокопоставленных госслужащих.

Основные средства защиты Lockdown Mode:

  • Отключение предварительного просмотра ссылок в сообщениях и блокировка вложений (кроме изображений);
  • Блокировка входящих вызовов в FaceTime от незнакомых пользователей. Входящие приглашения в других сервисах от пользователей, с которыми ранее не было контакта, также блокируются;
  • Отключение JIT-компиляции JavaScript в браузере. Отдельные сайты можно добавить в доверенные для игнорирования ограничения;
  • Проводные соединения iPhone с компьютерами и аксессуарами будут отключены, пока устройство заблокировано;
  • Установка профилей конфигурации запрещается.

Lockdown Mode станет доступен осенью 2022 года вместе с релизом iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura.

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