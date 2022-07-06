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6 июля, 2022
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Ampere Analysis: в 2022 году ожидается падение рынка игровой индустрии

Ampere Analysis

Согласно исследованию аналитической компании Ampere Analysis, в 2022 году ожидается падение рынка игровой индустрии.

В 2021 году продажи игр, консолей и услуг по подписке достигли рекордной суммы в 191 млрд. долларов. В 2022 году аналитики прогнозируют, что она сократится до 188 млрд. долларов. Если прошлогодний рост можно связать с пандемией, то на снижение показателей влияют сразу несколько факторов. В индустрии по-прежнему наблюдается проблема с доступностью консолей и комплектующих для ПК.

Кроме того, по данным Ampere Analysis, закрытие интернет-кафе на ключевых азиатских рынках во время коронавирусных ограничений нанесло серьезный удар по индустрии видеоигр. Негативно сказались изменения конфиденциальности на мобильных устройствах, которые влияют на привлечение пользователей, и прекращение поддержки западными компаниями российского рынка. Кроме того, на стоимость игр влияет инфляция.

Аналитики ожидают, что индустрия восстановится в 2023 году, когда будет преодолен дефицит компьютерных компонентов и в продажу поступят перенесенные игры.

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