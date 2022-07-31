AMD впервые опережает Intel по рыночной капитализации

Компания AMD впервые в истории обогнала по рыночной капитализации своего основного конкурента Intel, сообщает CNBC.

Этому поспособствовало подорожание акций AMD на 3% в ходе торгов в пятницу, 29 июля. Рыночная капитализация компании составила 153 млрд. долларов. В тот же бумаги Intel потеряли в цене около 9% на фоне провального квартального отчета — чистый убыток компании составил 454 млн. долларов. Капитализация Intel снизилась до 148 млрд. долларов.

В отличие от Intel, которая активно инвестирует в расширение собственных производственных мощностей, у AMD нет своих заводов, она делегирует выпуск микросхем сторонним подрядчикам.

CNBC называет смену «лидера» больше символической, но отмечает, что она отражает высокую конкуренцию на рынке микропроцессоров для серверов и ПК, где соперничают две компании. Для инвесторов более предпочтительным может выглядеть подход AMD. Кроме того, за последние годы AMD значительно повысила конкурентоспособность своей продукции, которая в отдельных случаях превосходит разработки Intel как по производительности, так и по энергопотреблению.

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