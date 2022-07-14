Acer представил мини-ПК для бизнеса с процессором Intel Alder Lake и Windows 11 Pro

Компания Acer представила компактный компьютер Veriton VN4690G-H76Y, ориентированный на использование в корпоративном сегменте. Габариты корпуса составляют 203 × 190 × 40 мм, вес – около 1,3 кг. Допускается вертикальное и горизонтальное размещение на рабочем месте. Кроме того, устройство можно установить на задней панели монитора при помощи крепления VESA.

В основе Veriton VN4690G-H76Y лежит процессор Intel Core i7-12700T (4,7 GHz) поколения Alder Lake. Чип содержит 12 вычислительных ядер, включая восемь производительных и четыре энергоэффективных. Поддерживается одновременная обработка до 20 потоков инструкций. В состав процессора входит графический ускоритель Intel UHD Graphics 770. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 Gb с возможностью расширения до 64 Gb (применяются модули SO-DIMM). Емкость твердотельного накопителя NVMe M.2 — 512 Gb.

В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллер Gigabit Ethernet и порт USB 3.2 Type-C. Установлена операционная система Windows 11 Pro.

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