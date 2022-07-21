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21 июля, 2022
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2 млн. долларов от Южной Кореи на развитие инноваций в Азербайджане

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) подписан грантовый договор для поддержки построения инновационной политики в Азербайджане. Договор подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и директор Азербайджанского представительства Корейского агентства международного сотрудничества Мун Чонг Хьюн.

Идеей грантового проекта стоимостью 2 млн. долларов является подготовка Стратегической дорожной карты по инновациям, в целях повышения эффективности инновационной политики в Азербайджане. В рамках проекта при участии Агентства инноваций и цифрового развития, функционирующего в подчинении министерства, со стороны экспертной группы организации KOICA предусматривается предоставление предложений и рекомендаций путем проведения исследований по повышению институционального потенциала и развитию инновационной и стартап-экосистемы.

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