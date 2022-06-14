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14 июня, 2022
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Xiaomi выпустила smart-телевизоры формата 4К по цене от 325 долларов

Xiaomi TV EA Pro

Компания Xiaomi выпустила доступные smart-телевизоры серии TV EA Pro. В семейство вошли три модели — размером 55, 65 и 75 дюймов по диагонали разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей). Дисплей занимает от 95,1% до 96,1% площади фронтальной поверхности (в зависимости от модели). Толщина металлических рамок составляет примерно 2 мм.

Телевизоры поддерживают HDR, способны отображать миллиард цветовых оттенков и совместимы с устройствами на разных операционных системах. Реализована технология MEMC, повышающая плавность картинки, и фирменная функция регулировки изображения в зависимости от отображаемого контента. Есть также встроенная аудиосистема, представленная стереодинамиками с поддержкой DTS.

Основа новинок — процессор MediaTek MT9638 с 2 Gb оперативной памяти и накопителем на 16 Gb. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсы HDMI, USB, AV и гнездо для сетевого Ethernet-кабеля. Заявлена совместимость с Windows, macOS, Android и iOS с возможностью трансляции изображения на большой экран. Применена фирменная оболочка MIUI TV 3.0.

Цена Xiaomi TV EA Pro составляет 325 долларов за 55″, 445 долларов за 65″ и 639 долларов за 75″.

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