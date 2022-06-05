Xiaomi выпустила кондиционер со сверхбыстрым охлаждением и нагревом

Компания Xiaomi выпустила новый кондиционер Giant Power Saving Pro 1.5HP с функцией сверхбыстрого охлаждения и нагрева в широком диапазоне температур.

Охлаждение и обогрев с помощью нового кондиционера достигаются за 30 и 60 сек. соответственно после включения. Устройство способно работать при температуре на улице от -32 до 60 °C. Кондиционер подходит для помещений площадью до 20 м². Он также обеспечивает большую экономию электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями.

Кондиционер оснащен технологией самоадаптирующегося прогнозирования нагрузки при охлаждении и обогреве. Устройство может запускаться на высокой скорости. Объем циркулирующего воздуха в системе может достигать 680 м3/ч.

Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP может работать в связке с увлажнителем Mijia и другими устройствами умного дома из экосистемы Xiaomi. Он также поддерживает голосовое управление Xiao AI.

Цена новинки в Китае составляет 375 долларов.