Williams Racing объявляет о многолетнем партнерстве с Bang & Olufsen

Williams Racing объявляет о многолетнем партнерстве с известной компанией Bang & Olufsen, производящей роскошные аудиосистемы, в качестве официального партнера команды.

В дополнение к логотипу Bang & Olufsen, украшающему FW44, Williams и Bang & Olufsen работают вместе над созданием эффектного, захватывающего и мультисенсорного обзора для клиентов и фанатов. Это будет происходить по всему миру в фирменных магазинах Bang & Olufsen, на трассах Williams Racing на различных Гран-при и в штаб-квартире Williams в Гроуве, Оксфордшир.

Генеральный директор Williams Racing и руководитель команды Йост Капито сказал: «Я рад приветствовать такой всемирно известный бренд в кругу партнеров Williams Racing. Вот уже почти 100 лет Bang & Olufsen находится в авангарде дизайна и инноваций и создает одни из самых запоминающихся и культовых продуктов в мире. У нас такое же стремление к совершенству. Объединение Bang & Olufsen и Williams Racing идеально согласуется с нашей стратегией бренда «Williams Beyond Racing» и является еще одним доказательством продолжающегося роста Williams за последние 12 месяцев как на трассе, так и вне ее».

Кристиан Тир, генеральный директор Bang & Olufsen, воодушевлен партнерством и считает, что оно поможет компании привлечь внимание большего числа потребителей по всему миру.

«Я горжусь этим новым партнерством. Мы разделяем страсть Williams к совершенству, производительности и желанию создавать только лучшее, и вместе мы можем подарить фанатам и покупателям невероятные впечатления. Для нас ключевым стратегическим приоритетом является повышение узнаваемости нашего бренда, и благодаря этому партнерству мы сможем охватить еще больше потребителей по всему миру уже в эти выходные и в ближайшие годы. Нам не терпится показать миру, на что мы способны вместе».

С 1925 года датский бренд класса люкс Bang & Olufsen создает самые культовые в мире аудиосистемы и продукты для домашних развлечений, в основе которых лежит уникальное сочетание мощного звука, вневременного дизайна и непревзойденного мастерства.

О компании Bang & Olufsen

Bang & Olufsen — бренд аудиотехники класса люкс, основанный в 1925 году в Струэре, Дания, Питером Бэнгом и Свендом Олуфсеном, чьи преданность и видение остаются основой компании. Вот уже почти столетие Bang & Olufsen расширяет границы аудиотехнологий и продолжает оставаться в авангарде акустических инноваций. Сегодня каждый продукт Bang & Olufsen по-прежнему характеризуется уникальным сочетанием прекрасного звука, вневременного дизайна и непревзойденного мастерства. Инновационные и прогрессивные продукты компании продаются по всему миру в магазинах Bang & Olufsen, на сайте bang-olufsen.com и в некоторых розничных магазинах. В компании работает около 900 человек, и она работает более чем на 70 рынках. Акции Bang & Olufsen котируются на бирже NASDAQ Copenhagen A/S.

О Williams Racing

Основными компетенциями Williams Grand Prix Engineering Limited являются проектирование и разработка гоночных автомобилей для участия в чемпионате мира Формулы-1. Являясь одной из ведущих мировых команд Формулы-1, с момента своего основания в 1977 году компания завоевала 16 титулов чемпиона мира Формулы-1 FIA. Девять из этих титулов были выиграны в Кубке конструкторов совместно с Cosworth, Honda и Renault. Остальные семь титулов были выиграны в чемпионате пилотов с Аланом Джонсом, Кеке Росбергом, Нельсоном Пике, Найджелом Мэнселлом, Аленом Простом, Дэймоном Хиллом и Жаком Вильневом.