Высокоскоростной интернет Azercell теперь еще доступнее в метро!

Лидирующий оператор мобильной связи запускает новую акцию для пользователей метрополитена

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», “Azercell Telecom” продолжает раскрывать бесконечные возможности цифрового мира и запускает специальную кампанию для своих абонентов. Так, с 15 июня 2022 года абоненты Azercell, пользующиеся метро, смогут приобрести высокоскоростной часовой интернет-пакет объемом в 3 ГБ по цене всего 0,59 маната. Чтобы воспользоваться преимуществами кампании, достаточно отправить ключевое слово «М» на короткий номер 2525.

Следует отметить, что сетью 4G Azercell уже охвачены 24 станции Бакинского метрополитена и туннели между этими станциями. Абоненты Azercell могут продолжать переписку в мессенджерах, смотреть видео и слушать музыку, используя услуги мобильного интернета в беспрерывном режиме даже во время движения поезда.

Высококачественная сеть 4G Azercell сегодня доступна на станциях «Нефтчиляр», «Гара Гараев», «Короглу», «Ази Асланов», «Ахмедли», «Халглар Достлугу», «Улдуз», «Нариман Нариманов», «Гянджлик», «28 Мая», «Низами», «Элмляр Академиясы», «Иншаатчылар», «20 Января», «Мемар Аджеми», «Мемар Аджеми 2» (Фиолетовая линия), «Автовокзал», «Насими», «Азадлыг проспекти», «Дарнагюль», «Джафар Джаббарлы», «Хатаи», «Сахиль» и «Ичери-шехер», а также в туннелях между этими станциями.

Для более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/internet/metro-internet-pack.html

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az