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9 июня, 2022
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Вышел официальный тизер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners

В рамках Geeked Week 2022 стриминговый сервис Netflix представил новые подробности аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners по мотивам Cyberpunk 2077.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов и расскажет историю молодого наемника, которому приходится выживать в Найт-Сити. Проектом занимаются CD Projekt Red, студия Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) и композитор Акира Ямаока (Silent Hill).

Было представлено два новых ролика Cyberpunk: Edgerunners – официальный тизер и эксклюзивный отрывок из шоу с участием головорезов из банды «Мальстрём»

Также создатели аниме опубликовали «закулисное» видео, в котором говорили о проекте и его связи с игрой.

Аниме-сериал планируется к запуску в Netflix в сентябре текущего года.

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