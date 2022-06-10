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10 июня, 2022
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Вышел геймплейный трейлер The Callisto Protocol

The Callisto Protocol

Перед показом геймплейного трейлера The Callisto Protocol на трансляции Summer Game Fest 2022 представили расширенную «режиссерскую» версию (с подзаголовком Schofield Cut) уже выходившего ранее трейлера, с дополнительными жестокими сценами.

Действие разворачивается в госпитале космической тюрьмы, а позже — в залах с генератором, питающим ее. Видео закончилось тем, что главного героя разрезало на куски турбиной.

 The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года. Релиз игры состоится на PS4 и PS5, ее также выпустят на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One. Предзаказ уже открыт.

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