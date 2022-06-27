Volkswagen представил концепт электрического седана ID.AERO

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group продемонстрировал в Китае новый электрический седан ID.Aero. Пока что это только приближенный к серии концепт, но уже в 2023 году он пойдет в производство и станет флагманской моделью линейки ID, в которую сейчас входят хэтчбеки ID.3 и ID.4, кроссоверы ID.5 и ID.6, а также минивэн ID.Buzz.

«ID.AERO относится к сегменту вместительных седанов среднего размера. Концепт имеет прогрессивный, стильный и аэродинамический дизайн, что не отразилось на его вместительности», — заявил гендиректор Volkswagen China Passenger Cars Brand Стефан Вёлленштейн (Stephan Wöllenstein).

О технических характеристиках ID.AERO известно очень мало. Покатая линия крыши в купе-стиле позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до отметки 0,23. Электромобиль построен на платформе MEB и оснащен батареей емкостью 77 кВтч, которая обеспечивает запас хода 620 км (385 миль) по циклу WLTP. ID.AERO имеет длину почти 5 метров и колеса диаметром 22 дюйма. Отмечается, что около 30% электромобилей всех марок концерна VW Group основаны на архитектуре MEB, и, как ожидает автопроизводитель, к 2025 году их доля вырастет до более чем 80%.

Новинка станет глобальной моделью. Первым рынком серийного ID.Aero (ID.7) станет Китай – в продажу поступит во второй половине 2023 года. В том же году появится его европейская версия, выпускать которую будут на заводе Volkswagen в Эмдене (Германия).

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