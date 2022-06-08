Вампирский вестерн Evil West от разработчиков Shadow Warrior выйдет 20 сентября

Издательство Focus Entertainment и польская студия Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3, Trek to Yomi) анонсировали дату релиза вампирского вестерна Evil West.

Боевик выходит 20 сентября на 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Создатели Evil West выпустили небольшой ролик, в котором показали геймплейные кадры игры, в том числе убийство врагов при помощи огнемета, винтовки и гигантского топора.

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Герой игры — бравый стрелок Джесс Рентье, агент тайной организации, которую основал его отец. Ему предстоит сразиться со зловещими обитателями Дикого Запада — вампирами и их боссами. Evil West можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме. Разработчики обещают, что у игроков будут широкие возможности по улучшению оружия и по прокачке своего персонажа.

Страница Evil West уже появилась в Steam. Предзаказы стартуют в ближайшее время: в комплекте идет набор Wild Wild East с новым костюмом и пятью обликами для оружия.