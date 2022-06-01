01.06.2022

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В WhatsApp появится возможность редактировать сообщения

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp приступила к тестированию функции редактирования текстовых сообщений в мессенджере, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Работа над функцией редактирования ведется как в приложениях для Android и iOS, так и в клиенте для ПК. Ожидается, что вскоре новая функция будет активирована в бета-версиях, и участники программ тестирования смогут ее опробовать.

С помощью новой функции пользователи мессенджера в уже отправленных сообщениях смогут исправлять опечатки и дополнять информацию путем их редактирования. Эта возможность впервые была замечена в WhatsApp еще в 2017 году, но тогда разработчики отказались от нее по непонятным причинам.

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