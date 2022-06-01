В Варшаве открылся самый большой музей техники Apple

В Варшаве, в бизнес-центре Fabryce Norblina, открылся Музей техники Apple, посвященный истории компании, насчитывающей уже полвека. Его создатели отмечают, что это самая большая коллекция гаджетов Apple. Снаружи он напоминает магазин в торговом центре, вход в который осуществляется через стеклянную витрину, поэтому большинство экспонатов можно рассмотреть через стекло.

Площадь музея всего 350 м², поэтому устройства расположены рядом друг с другом, а старые рекламные плакаты висят на стене так близко, что трудно сфокусировать взгляд. Места для описания экспонатов нет, поэтому прочитать информацию о них можно только через специальное приложение.

В музее есть на что посмотреть – от моделей компьютеров Apple 70-х годов и их болгарских и советских подделок, до необычных устройств, таких как TOPO из 80-х, который должен был стать первым в истории домашним роботом-помощником. На почетном месте стоит копия первого компьютера Macintosh — Apple 1, с деревянным корпусом и телевизором с антенной вместо монитора.

К сожалению, в музее не представлены несколько флагманских продуктов компании, таких как iPod или iPhone – им просто не нашлось места. Вместо них имеются экраны, описывающие эволюцию этих устройств.

«Всего у нас около 1,6 тыс. экспонатов. Это самая большая коллекция продуктов Macintosh в мире и один из двух подобных музеев в мире. К сожалению, из-за небольшой площади мы можем показать только половину из них одновременно. Поэтому экспозиция будет постоянно меняться», — сообщил один из соучредителей музея.

Почти вся коллекция принадлежит одному человеку – Яцеку Лупине, который уже восемь лет собирает продукцию компании.

«Я архитектор, к информатике отношения не имею. Меня больше интересовала Apple как культурный феномен. Это музей не для фанатов технологий, а для людей, интересующихся историей компьютеризации», — отмечает Лупина.

В музее также есть небольшие комнаты, обустроенные в «старом» стиле, старые компьютеры с дисководами, шариковыми мышками и даже компьютер Newton — одно из первых в истории устройств с сенсорным экраном, которое в 90-е годы в Польше можно было увидеть только по телевизору.

Планируется, что в будущем посетители смогут попробовать свои силы в управлении старыми компьютерами и даже поиграть на них в видеоигры. Кроме того, будут занятия для детей.