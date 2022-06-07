В Telegram появится Premium подписка

В Telegram в ближайшем будущем появится ежемесячная подписка. Бывший разработчик мессенджера поделился исчерпывающими подробностями о функциях Telegram Premium.
В подписку войдут следующие возможности:
- Удвоение лимитов — количество чатов в папке (с 100 до 200), подписки в каналах и супергруппах (с 500 до 1000), количество папок (с 10 до 20), количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (с 100 до 200), количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10), количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400), количество подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4);
- Загрузка файлов объемом до 4 Gb (было 2 Gb);
- Увеличение скорости загрузки;
- Отключение встроенной рекламы;
- Расшифровка голосовых сообщений;
- Расширенное управление диалогами;
- Расширенный набор реакций на сообщения;
- Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами;
- Уникальный значок у профиля в виде звезды;
- Анимированные аватары;
- Дополнительные значки приложения Telegram.
Предполагаемая стоимость подписки — 4,99 доллара в месяц.