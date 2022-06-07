В Telegram появится Premium подписка

В Telegram в ближайшем будущем появится ежемесячная подписка. Бывший разработчик мессенджера поделился исчерпывающими подробностями о функциях Telegram Premium.

В подписку войдут следующие возможности:

Удвоение лимитов — количество чатов в папке (с 100 до 200), подписки в каналах и супергруппах (с 500 до 1000), количество папок (с 10 до 20), количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (с 100 до 200), количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10), количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400), количество подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4);

Загрузка файлов объемом до 4 Gb (было 2 Gb);

Увеличение скорости загрузки;

Отключение встроенной рекламы;

Расшифровка голосовых сообщений;

Расширенное управление диалогами;

Расширенный набор реакций на сообщения;

Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами;

Уникальный значок у профиля в виде звезды;

Анимированные аватары;

Дополнительные значки приложения Telegram.

Предполагаемая стоимость подписки — 4,99 доллара в месяц.