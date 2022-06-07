spot_img
7 июня, 2022
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыВ Telegram появится Premium подписка

В Telegram появится Premium подписка

Telegram

В Telegram в ближайшем будущем появится ежемесячная подписка. Бывший разработчик мессенджера поделился исчерпывающими подробностями о функциях Telegram Premium.

В подписку войдут следующие возможности:

  • Удвоение лимитов — количество чатов в папке (с 100 до 200), подписки в каналах и супергруппах (с 500 до 1000), количество папок (с 10 до 20), количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (с 100 до 200), количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10), количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400), количество подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4);
  • Загрузка файлов объемом до 4 Gb (было 2 Gb);
  • Увеличение скорости загрузки;
  • Отключение встроенной рекламы;
  • Расшифровка голосовых сообщений;
  • Расширенное управление диалогами;
  • Расширенный набор реакций на сообщения;
  • Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами;
  • Уникальный значок у профиля в виде звезды;
  • Анимированные аватары;
  • Дополнительные значки приложения Telegram.

Предполагаемая стоимость подписки — 4,99 доллара в месяц.

Предыдущая статьяBakıda Palo Alto Networks tərəfindən geniş miqyaslı kiber təhlükəsizlik haqqında təqdimat keçiriləcək
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,169ФанатыМне нравится
986ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»