В Steam проходит летняя распродажа и уникальный квест

Valve запустила традиционную летнюю распродажу в Steam. Купить игры со скидкой можно до 21:00 по бакинскому времени 7 июля.

Одновременно с распродажей в магазине проходит уникальный квест, по сюжету которого, игроки должны помочь аферисту и путешественнику во времени по имени Клортакс отгадать названия «десяти лучших игр из будущего», которые он украл. Он будет давать туманные подсказки, что это за тайтлы. После этого игроки должны будут искать игры в Steam, зарабатывая награды.

Также в магазине можно купить сезонные значки, которые отображаются на странице профиля.

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