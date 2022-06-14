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14 июня, 2022
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В Steam бесплатно отдают игру ARK: Survival Evolved

ARK

Во время презентации Xbox & Bethesda Showcase было подтверждено, что Ark 2 выйдет в 2023 году и появится в Xbox Game Pass в первый день.


Чтобы отпраздновать этот анонс, Studio Wildcard раздает оригинальный Ark: Survival Evolved бесплатно в течение ограниченного времени. До 19 июня 21:00 по бакинскому времени можно добавить игру в библиотеку Steam совершенно бесплатно. Пользователю необходимо перейти по ссылке и нажать «Добавить на аккаунт».

ARK: Survival Evolved – это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания. У игры в основном положительные отзывы и за несколько лет существования проект набрал свою аудиторию.

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