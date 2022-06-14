В Steam бесплатно отдают игру ARK: Survival Evolved

Во время презентации Xbox & Bethesda Showcase было подтверждено, что Ark 2 выйдет в 2023 году и появится в Xbox Game Pass в первый день.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Чтобы отпраздновать этот анонс, Studio Wildcard раздает оригинальный Ark: Survival Evolved бесплатно в течение ограниченного времени. До 19 июня 21:00 по бакинскому времени можно добавить игру в библиотеку Steam совершенно бесплатно. Пользователю необходимо перейти по ссылке и нажать «Добавить на аккаунт».

ARK: Survival Evolved – это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания. У игры в основном положительные отзывы и за несколько лет существования проект набрал свою аудиторию.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az