В рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь» создано совместное предприятие

В рамках масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь», состоящего из европейского, азербайджанского и азиатского сегментов, также осуществляется проект «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии» по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном. Операторы азиатского сегмента проекта (AzerTelecom — с азербайджанской и Transtelecom — с казахстанской стороны) создали совместное предприятие «Caspian Fiber Optic Company» для осуществления работ по строительству и эксплуатации «Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии».

В рамках реализации проекта международными консалтинговыми компаниями уже проведено предварительное техническое исследование морского дна, разработаны технические требования проекта и завершен тендерный процесс по выбору поставщика. Определены схема кабельных маршрутов и расположение кабельных станций вдоль побережья Азербайджана и Казахстана. Строительство планируется завершить в ближайшие два года. Реализация подводной кабельной системы осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением. Длина Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии по дну моря составит 380 км, а скорость передачи информации свыше 16 терабит/с.

Также в ускоренном темпе ведется работа над азербайджанской частью проекта «Цифровой Шелковый Путь», который соединит азиатский сегмент с Европой. Компания AzerTelecom в сотрудничестве с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» реализует строительство оптоволоконной кабельной линии внутри страны в южном, северном и западном направлениях вдоль железных дорог. Доставлены оптоволоконные кабели и другие технические оборудования, необходимые для реализации проекта. В рамках прокладки кабельной сети общей протяженностью более 1000 км уже завершено строительство 110 км (более 10%). Строительство планируется завершить в середине 2023 года.

На разных этапах реализации проекта «Цифровой Шелковый Путь» были привлечены влиятельные международные консалтинговые компании, такие как «Detecon Consulting», «DLA Piper», «Axiom», «PwC» и другие.

Реализация проекта внесет вклад в дальнейшее развитие международного имиджа нашей страны, бизнес-среды, экономических показателей и позиций в международных рейтингах. Проект также позволит осуществить передачу мультитерабитных данных между Азией и Европой через Азербайджан.

В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США, проект был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов Азии.

Компания AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане и входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.

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