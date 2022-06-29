spot_img
29 июня, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Польше симулятор выживания This War of Mine включен во внеклассную школьную...

В Польше симулятор выживания This War of Mine включен во внеклассную школьную программу

This War of Mine

Министерство науки и высшего образования Польши включило симулятор выживания This War of Mine от компании 11 bit studios в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании».

«Включение игр в систему образования позволяет передавать знания привлекательным для ученика способом, развивая его навыки и расширяя границы воображения, — говорится на сайте министерства.

На сайте правительства Польши появилось подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры, которой могут воспользоваться все желающие. Польские власти также подготовили 62-страничную информационную брошюру и план уроков, посвященных демонстрации жизни в оккупированном городе на примере This War of Mine и сборника писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».

Список игр, доступных в рамках инициативы «Игры в образовании», будет со временем пополняться.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяКомпания Techpro DC получила статус дистрибьютора Dell Technologies в Азербайджане
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,157ФанатыМне нравится
989ЧитателиЧитать
3,139ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»