В Польше симулятор выживания This War of Mine включен во внеклассную школьную программу

Министерство науки и высшего образования Польши включило симулятор выживания This War of Mine от компании 11 bit studios в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании».

«Включение игр в систему образования позволяет передавать знания привлекательным для ученика способом, развивая его навыки и расширяя границы воображения, — говорится на сайте министерства.

На сайте правительства Польши появилось подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры, которой могут воспользоваться все желающие. Польские власти также подготовили 62-страничную информационную брошюру и план уроков, посвященных демонстрации жизни в оккупированном городе на примере This War of Mine и сборника писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».

Список игр, доступных в рамках инициативы «Игры в образовании», будет со временем пополняться.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az