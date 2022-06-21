В Китае на законодательном уровне будет требоваться подтверждение личности при публикации комментария в Сети

Правительство Китая приняло новый закон, согласно котором все веб-сайты должны проверять и одобрять комментарии перед их публикацией. Соответствующее постановление под названием «Положения об администрировании служб комментариев в Интернете» было опубликовано китайским правительством на прошлой неделе.

Постановление предписывает всем частным лицам, а также компаниям, управляющих веб-сайтами в Китае, нанять «в соответствии с размерами ресурса команду модераторов, которая будет заниматься проверкой и редактированием» комментариев перед их публикацией. Новые модераторы должны будут проверять каждый комментарий перед его публикацией. Затем они должны будут его одобрить или сообщить администрации Китая о любой потенциально незаконной информации.

Помимо этого, каждый веб-сайт, который позволяет пользователям оставлять комментарии, должен будет собрать их настоящие имена и подтвердить их личность, прежде чем разрешить им отправлять их.

Новые меры приняты после онлайн-критики китайского правительства в вопросе очередных локдаунов на фоне новых вспышек пандемии коронавируса. Это не первый раз, когда китайское правительство пытается регулировать интернет. В прошлом году был принят закон, разрешающий несовершеннолетним китайцам играть в видеоигры лишь в течение одного часа в сутки и только на выходных.

Отметим, что социальные платформы Facebook, Instagram, Reddit, а также многие другие официально в Китае запрещены и заблокированы. Кроме того, также запрещено использование VPN-сервисов для обхода блокировки.

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