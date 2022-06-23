В Европе вышли доступные smart-телевизоры Xiaomi TV A2 с диагональю до 58 дюймов

Компания Xiaomi представила на европейском рынке серию smart-телевизоров TV A2. В линейку вошли четыре модели размером 43, 50, 55 и 58 дюймов по диагонали.

Все телевизоры соответствуют формату 4K/UHD (3840 × 2160 пикселей), и поддерживают Dolby Vision, HDR10 и HLG. Частота обновления у всех новинок составляет 60 Hz, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Заявлено 90% охвата цветового пространства DCI-P3, а количество воспроизводимых цветовых оттенков достигает 1,07 млрд. Говорится о поддержке технологии MEMC, которая компенсирует размытие при показе динамичных сцен и повышает плавность изображения.

Аппаратная начинка представлена процессором с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость встроенного флеш-модуля — 16 Gb.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, три интерфейса HDMI, два порта USB 2.0 Type-A, Ethernet-разъем RJ-45 и аудиосистема с двумя динамиками мощностью 12 Вт каждый (10 Вт у модели на 58 дюймов). Smart-телевизоры Xiaomi TV A2 работают под управлением операционной системой Android TV 10 с поддержкой интеллектуального голосового помощника Google Ассистент. Новинки совместимы с приложениями Netflix, YouTube и другими.

Цена версий размером 43, 50 и 55 дюймов составляет 449, 499 и 549 евро соответственно. Цена старшей модели пока не сообщается.

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