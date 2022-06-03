В Евлахе введена в эксплуатацию зона доступности ООО «AzInTelecom»

Расположенная в Евлахе зона доступности ООО «AzInTelecom», функционирующего в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, введена в эксплуатацию и начинает коммерческую деятельность.

Зоны доступности — это изолированная инфраструктура, охватывающая различные дата-центры, в которых предоставляются облачные услуги. Посредством этой инфраструктуры бизнес может воспользоваться услугами близости от конечных пользователей, репликации, задержки или защиты данных в соответствии со своими интересами. Зона доступности, построенная ООО AzInTelecom в Евлахе, как дата-центр компании, расположенный в Баку, имеет сертификаты Tier III, международного стандарта для управления и обслуживания IT сервисов (ISO 20000), стандарта системы управления непрерывностью бизнеса (ISO 22301) и стандарта системы управления информационной безопасностью (ISO 27001).

Вся критическая инфраструктура зоны доступности в Евлахе, общая площадь застройки которой составляет 1400 квадратных метров, построена по принципу «1+1». Инфраструктура контейнерного типа оснащена системами альтернативного энергоснабжения, пожаротушения, физической защиты, запасными резервуарами для воды и топлива, системами защиты высокого уровня, обеспечивающими источники энергии. Главное преимущество проектирования зоны в качестве мобильного типа заключается в ее переносимости. Это в свою очередь позволяет транспортировать контейнеры, в которых хранятся данные во время чрезвычайных ситуаций, в более безопасное место полностью физически безопасным способом.

Все услуги Бакинского дата-центра будут предоставляться и в зоне доступности в Евлахе и могут использоваться как в качестве основного, так и резервного дата-центра, в зависимости от потребностей бизнеса.

Зона доступности будет выступать в качестве резервного дата-центра не только для текущих клиентов, но и для клиентов, которые не мигрировали свои информационные системы на AZCLOUD.

Здесь будут предоставляться облачные услуги, бизнес-решения, централизованные информационные системы и услуги международного голосового трафика. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях клиентам будет предоставлена услуга DRaaS (защита данных, перенесенных в облачную систему в случае возникновения чрезвычайных ситуаций) для обеспечения бесперебойной работы информационных систем. Таким образом, бизнес будет более устойчивым к последствиям стихийных бедствий и различных антропогенных инцидентов и будет более устойчивым. Пользователи услуги DRaaS смогут использовать свою информационную инфраструктуру в 2 разных географических местах в одном и том же режиме реального времени в статусе «активный-пассивный» или «активный-активный». Помимо этого, решения, которые будут реализованы посредством услуги DRaaS, помогут бизнесу создавать ценность в соответствии с текущими рыночными условиями за счет снижения затрат и более эффективного использования внутренних ресурсов.

В настоящее время посредством зоны доступности в Евлахе также осуществляется географическое резервирование станционных систем типа IMS, обеспечивающих международный телефонный обмен между Азербайджаном и всеми странами мира.

Поддержка зоны доступности за счет качественной инфраструктуры и профессиональных специалистов позволит клиентам еще больше повысить эффективность использования информационных технологий и сэкономить значительные финансовые затраты.

Отметим, что AZCLOUD – первая и самая большая зона доступности в регионе Южного Кавказа, в том числе в Азербайджане, имеющая сертификаты Tier III, международного стандарта для управления и обслуживания IT сервисов (ISO 20000), стандарта системы управления непрерывностью бизнеса (ISO 22301) и стандарта системы управления информационной безопасностью (ISO 27001).

По AZCLOUD предоставляются крупномасштабные, а также диверсифицированные облачные услуги государственным органам и частному сектору. Эти услуги включают облачную инфраструктуру, размещение, AZCLOUD Drive, архивирование, резервирование, продукты Microsoft, продукты Oracle и виртуальную IP-телефонию.