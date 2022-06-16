В Epic Games Store началась раздача Supraland

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить Supraland. Игру можно забрать до 23 июня.

Supraland – это экшен с механиками метроидвании, гибрид Portal, Zelda и Metroid. В игре нужно исследовать обширный мир со множеством взаимосвязанных локаций, решать головоломки, сражаться с монстрами и добывать по пути массу уникальных способностей.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут видеоигровая адаптация настольной игры A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition и симулятор автомеханика Car Mechanic Simulator 2018.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az