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16 июня, 2022
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В Epic Games Store началась раздача Supraland

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить Supraland. Игру можно забрать до 23 июня.

Supraland – это экшен с механиками метроидвании, гибрид Portal, Zelda и Metroid. В игре нужно исследовать обширный мир со множеством взаимосвязанных локаций, решать головоломки, сражаться с монстрами и добывать по пути массу уникальных способностей.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут видеоигровая адаптация настольной игры A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition и симулятор автомеханика Car Mechanic Simulator 2018.

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