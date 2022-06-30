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30 июня, 2022
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Hood: Outlaws & Legends, Geneforge 1: Mutagen и Iratus: Lord of the Dead

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает три игры – Hood: Outlaws & Legends, Geneforge 1: Mutagen и Iratus: Lord of the Dead.

Hood: Outlaws & Legends – PvPvE экшен с элементами RPG. Игра о бандитах из Шервудского леса, которые грабят богатых, чтобы помогать бедным.

Geneforge 1: Mutagen — ролевая игра в стиле фэнтези. Герой по сюжету оказывается на затерянном острове и пытается сохранить тайны своего народа от захватчиков. В игре больше 80 локаций, десятки навыков и существ, которые можно использовать в боях.

Iratus: Lord of the Dead — пошаговая тактическая ролевая игра с элементами roguelike. Главный герой некромант Иратус пытается выбраться из своей тюрьмы в мир живых.

Все три игры можно забрать до 7 июля. На следующей неделе пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить карточную ролевую игру Ancient Enemy и кооперативный шутер Killing Floor 2.

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