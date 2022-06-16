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16 июня, 2022
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В Epic Games Store добавили пользовательские оценки игр

Epic Games Store

В Epic Games Store начали появляться пользовательские оценки игр. Оценка формируется по пятибалльной шкале, выставить ее предлагают тем, кто несколько раз заходил в игру и провел в ней несколько часов.

Указать рейтинг можно только после завершения игровых сессий, чтобы пользователи не злоупотребляли оценками. Игроки уже раскритиковали такой подход: по их мнению, отсутствие возможности выставить оценку в любой момент приводит к тому, что у игр формируются в основном положительные рейтинги. Те, кому не нравится та или иная игра, могут быстро из нее выйти, из-за чего у них не появляется возможность поставить низкий балл.

Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что им не предоставили возможности оценки даже после нескольких длительных сессий.

Также геймерам не понравилось то, что они не могут писать отзывы в свободной форме. Epic Games Store лишь предлагает выбрать ту или иную метку в зависимости от полученных впечатлений.

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