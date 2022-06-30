В Баку состоялся ивент по кибербезопасности Baku Cybersecurity Forum 2022

Украинский IT-дистрибьютор BAKOTECH совместно с американской компанией-производителем решений для кибербезопасности Palo Alto Networks провели масштабную конференцию в Баку. Мероприятие состоялось 23 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku.

Всего на ивенте собралось более 250 специалистов по кибербезопасности из разных отраслей бизнеса. Участники получили уникальную возможность послушать доклады от топовых спикеров из числа представителей Palo Alto Networks, BAKOTECH и компаний-партнеров, узнать о последних трендах отрасли и поделиться опытом. Качественный нетворкинг стал особенностью мероприятия — гости смогли завести новые полезные знакомства и обсудить интересующие их вопросы.

Выступающие затрагивали темы построения эффективной системы защиты при помощи единой платформы на базе решений Palo Alto Networks, обсуждали актуальные задачи современной кибербезопасности и практические вопросы их выполнения.

«На форуме мы старались разбирать современные тренды в кибербезопасности и тут же показывать, как можно им следовать при помощи передовых решений вендора Palo Alto Networks. Такой подход помог нам сделать мероприятие не просто площадкой для обсуждений, а местом, где специалисты сразу могут получить пути решения рабочих задач и способы повышения общего уровня киберзащиты» — говорит один из спикеров форума Александр Красюков, Senior Sales Engineer, BAKOTECH.

Мероприятие состоялось при поддержке компаний-партнеров: SmartIT, Picus, Prosol, Digital Guardian, Boldon James, F5, Netwrix, АКТА и Ultra, а также медиапартнеров: Infocity, Banker, Frame и Trend News, которые оказали медийную поддержку форуму.