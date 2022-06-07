В Баку состоится масштабный ивент по кибербезопасности от Palo Alto Networks

Производитель решений кибербезопасности Palo Alto Networks при поддержке дистрибьютора BAKOTECH проведут Baku Cybersecurity Forum 2022. Мероприятие состоится в офлайн-формате, 23 июня в Баку в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На мероприятии специалисты отрасли разберут современные вызовы корпоративной кибербезопасности, возможность построения эффективной системы защиты при помощи одной платформы, в том числе — на базе решений Palo Alto Networks. Речь пойдет о таких продуктах Palo Alto Networks как STRATA, Cortex XDR и Prisma SASE.

Мероприятие будет полезно ИТ/ИБ-менеджменту (CIO, CISO, CTO, CSO), специалистам по информационной безопасности, которые работают в банковской сфере, сфере телекоммуникации, нефтяной сфере, правительстве, а также в сфере логистики.

Ключевые темы форума в этом году:

Постоянные изменения IT-инфраструктуры, недостаток кадров и другие вызовы для CISO — что с этим делать

Возможно ли построить защиту endpoint, сетевой и облачной инфраструктуры на базе единой платформы

Эффективные решения для защиты инфраструктуры и данных. Опыт внедрения

Cпикеры и доклады:

Palo Alto Network: тренды кибербезопасности (Ведат Тюфекчи, Senior Director, Palo Alto Networks)

CXO Challenge (Хайдер Паша, Sr. Director and Chief Security Officer, Palo Alto Networks)

STRATA: Сетевая безопасность без компромиссов с первым ML-powered NGFW (спикер — Александр Красюков, Senior Sales Engineer, BAKOTECH)

Кейс клиентского опыта со STRATA NGFW

Техническая сессия CORTEX

Роль Prisma SASE в современных сетях и сценарии использования (Орхан Габибзаде, системный инженер, Palo Alto Networks)

Панельная дискуссия (открытый микрофон)

Мероприятие соберет вместе ведущих специалистов кибербезопасности, каждый из которых обладает уникальным опытом. Поэтому, помимо докладов, ивент полезен также продуктивным нетворкингом, благодаря которому гости смогут поделиться своими знаниями и перенять чужие. Участников ждет целый день интерактивных активностей, докладов, нетворкинга, панельных дискуссий и демонстраций кейсов, причем все это спланировано таким образом, чтобы гости получили максимум пользы и не устали.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://bit.ly/3mi1Sox