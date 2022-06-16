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16 июня, 2022
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В Баку прошла конференция VeeamON Tour, посвященная современной стратегии защиты данных

15 июня в Баку прошла конференция VeeamON Tour, которая завершила турне компании после посещения Ташкента и Алматы. В этом году мероприятие Veeam Software вернулось к традиционному формату после двух лет пандемии и охватывало такую глобальную тему, как «Трансформация стратегии современной защиты данных». Участники конференции смогли окунуться в атмосферу насыщенного технического контента, который поможет адаптироваться к непростой ситуации, сложившейся в IТ-отрасли, и добиться успеха с помощью передовых решений Veeam.

С приветственным словом к гостям обратился Владимир Клявин, региональный директор Veeam, после чего специалисты компании и партнеров выступили с докладами, посвященными новой и самой эффективной версии Veeam V12, решению актуальных задач Kubernetes с помощью Veeam Kasten K10, а также усилению защиты от киберугроз с помощью уровневого хранения резервных копий на устройствах ExaGrid с технологией Retention Time-Lock.

MONT Azerbaijan

Параллельно с конференцией проходила выставка решений Veeam, предоставляемых партнерами компании в Азербайджане. Спонсорами VeeamON Tour выступили компании Scality, Exagrid, MONT Azerbaijan, Comportal и Selectel.

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