В Баку открылся даркстор “Wolt Market” — доставка продуктов за 30 минут

Компания “Wolt” открыла свой первый даркстор, “Wolt Market”, в Баку. “Wolt Market” предоставляет клиентам портфель продуктов, состоящий из более чем 2000 ассортиментов. Даркстор нацелен на осуществление доставки “от двери до двери” в течение 30 минут с момента размещения заказа. Заказы доставляются с 09:00 до 03:00. Отметим, что “Wolt Market” управляется отдельной командой и является таким же партнером для “Wolt”, как и другие магазинные партнеры.

«Мы рады открытию в Баку первого магазина “Wolt Market”, работающего по концепции даркстор. Наша цель — сделать процесс покупок из маркетов более удобным и доступным для пользователей, предоставляя качественные услуги в этой области. Мы получаем многочисленные положительные отзывы от пользователей из других рынков, в которых мы функционируем, и это способствует повышению качества предоставляемых нами услуг и побуждает нас быть еще более ориентированными на пользователя. Мы с нетерпением ждем расширения нашей деятельности в Азербайджане», — сказал Серги Маргания, генеральный директор “Wolt Market”.

“Wolt Market” станет дополнением к ресторанным и магазинным партнерам на платформе “Wolt” и будет представляться в приложении, так же, как и другие магазинные партнеры.

«В последние годы, услуги доставки стали неотъемлемой частью жизни людей в Баку. Большой спрос наблюдается на услуги доставки из супермаркетов, аптек, косметических магазинов, бутиков роз и других магазинов. На данный момент, “Wolt” активно осуществляет доставку из больше чем 500 магазинных партнеров. Для повышения качества обслуживания, нам важно соответствовать ожиданиям покупателей для чего мы неустанно работаем чтобы предоставить широкий выбор партнеров на платформе “Wolt”. “Wolt Market” является дополнением к нашему списку высококачественных партнеров, с которыми мы сотрудничаем.», — сказала генеральный директор по региону Наталья Хизанишвили. «В то же время хотелось бы отметить, что мы намерены укреплять и расширять сотрудничество с сетью супермаркетов «Araz Supermarket», «Neptun Supermarket», «Bizim Market» и другими магазинными партнерами, с которыми сотрудничаем.»

С ассортиментом товаров выше 2000, “Wolt Market” доставляет маркетные заказы к вашему порогу в течение 30 минут. Для предоставления лучших условий покупок для покупателей, дарксторы в распоряжении покупателей с 09:00 до 03:00. Пользователи “Wolt” могут разместить заказы при помощи приложения “Wolt” или вебсайта www.wolt.com — при размещении заказа они могут выбирать между вариантами доставки или взять с собой. При размещении заказов есть выбор предзаказ, откуда можно выбрать определенное время, к которому должна осуществиться доставка. Хотим отметить, что для пользователей будут специальные предложения, а также бесплатная доставка на все заказы выше 40 манатов.

Первый “Wolt Market” открылся весной 2020 года в столице Финляндии, Хельсинки. В настоящее время “Wolt Market” функционирует в 15 странах с больше чем 50 магазинами. По словам Маргании, в ближайшее время “Wolt Market” намерен сделать свои магазины доступными в разных округах Баку и в различных регионах Азербайджана.”