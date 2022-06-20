«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане жертвами мошенников чаще становятся мужчины

Согласно исследованию*, проведенному «Лабораторией Касперского» в Азербайджане, на удочку мошенников чаще всего попадаются мужчины (68%). Среди причин, по которым женщины могут реже становиться жертвами злоумышленников, — тот факт, что они менее охотно отвечают на звонки от неизвестных номеров, не склонны читать СМС или электронные письма от неизвестных адресатов.

Большая часть опрошенных — как мужчин, так и женщин — сталкиваются с мошенничеством несколько раз в полгода. В обманных схемах преобладают текстовые сообщения — СМС и сообщения в WhatsApp (55%). Чаще всего злоумышленники представляются представителями банков или финансовых организаций (27%), а также известных брендов (27%). При этом из пострадавших от телефонного мошенничества 62% респондентов не предпринимают никаких мер предосторожности, и 71% из них составляют мужчины. Более того, большинство потерявших свои деньги не обращались ни в банк (73%), ни в правоохранительные органы (78%).

«Результат исследования, согласно которому женщины реже попадаются на обман со стороны злоумышленников, может быть связан с тем, что они в целом более осторожны. Женщины не хотят натолкнуться не столько на мошенников, сколько на всякого рода «шутников», которые звонят, чтобы познакомиться или просто похулиганить. А вот то, что больше половины людей в целом не склонны принимать меры предосторожности от мошенничества, огорчает. Ведь злоумышленники постоянно находят новые обманные схемы и совершенствуют методы социальной инженерии, поэтому каждому современному человеку все же рекомендуется повышать уровень цифровой грамотности», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным и интернет-мошенникам:

с осторожностью относиться к любым звонкам от незнакомых людей, которые что-либо предлагают или пытаются узнать информацию;

не переходить по сомнительным ссылкам из СМС, писем или сообщений в мессенджерах;

никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС илиpush-уведомлений;

в случае поступления звонка якобы от банка, положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;

частным пользователям рекомендуется установить защитное решение Kaspersky Internet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, акомпаниям – повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

*Исследование было проведено компанией ERA Marketing Center, осенью 2021 года. Методом face—to—face были опрошены жители города Баку, Гянджи и Сумгайыта, которые сталкивались с кибермошенничеством. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.

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