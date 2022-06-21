В Азербайджане открывается «IT-Академия»

Министерство образования и Министерство экономики Азербайджанской Республики запускают «IT-Академию» — образовательный проект для лиц, желающих освоить новую профессию в сфере digital.

Проект стартует в августе 2022 года. Он реализуется при участии международной школы математики и программирования «Алгоритмика», поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) и Baku Steel Company.

Отметим, что большая часть оплаты обучения обеспечивается организаторами и партнерами проекта, благодаря чему серьезно снизится финансовая нагрузка на учащихся.

В проекте могут принять участие лица от 25 лет. Претенденты должны будут пройти тестирование на алгоритмическое мышление. Успешно прошедших первый этап ждет собеседование, по итогам которого 300 кандидатов станут студентами «IT-Академии».

Цифровизация является одним из ключевых двигателей социально-экономического развития для всего мира. Способность использовать весь потенциал цифровой экономики дает серьезное конкурентное преимущество. В этом контексте очень важно развивать человеческий капитал — именно наличие квалифицированных IT-специалистов позволяет создать прочный фундамент для дальнейшего развития экономического потенциала страны.

Цель «IT-Академии» — способствовать развитию IT-рынка и ускорить модернизацию системы образования в области информационных технологий.

Участники проекта получат необходимые знания, чтобы стать junior-специалистами в одной из следующих профессий: веб-разработчик, системный администратор или инженер по тестированию.

Занятия пройдут в две волны — в августе и ноябре 2022 года. Обучение продлится 5 месяцев и будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Выпускники получат сертификаты об успешном завершении курсов. Процесс обучения построен таким образом, чтобы учащиеся могли получить профессиональный опыт и практические навыки по решению реальных задач. Благодаря этому выпускники «IT-Академии» будут востребованы на рынке труда и смогут с легкостью найти себе работу по специальности.

Лица, желающие пройти обучение в «IT-Академии», должны пройти регистрацию по ссылке http://it-academy.az/ru

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