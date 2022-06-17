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17 июня, 2022
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В Агджабеди открылся обновленный магазин Nar

Nar

Nar, уделяющий особое внимание регионам Азербайджана, открыл обновлённый магазин в Агджабеди.  В новом концептуальном магазине клиентам будет проще подключаться к услугам оператора и выполнять различные операции по аккаунту.

Основываясь на своей бизнес-политике, ориентированной на клиента, Nar продолжает обновлять и открывать новые магазины по всей стране. Эти магазины не только предоставляют абонентские услуги, но и занимаются продажей телефонов и аксессуаров. Обновленные в единой концепции магазины Nar, предоставляют одинаковую процедуру и обработку запросов каждому посетителю, вне зависимости от местоположения магазина.

Следует отметить, что процесс обновления магазинов, начатый в прошлом году, продолжится и в 2022 году. Подавляющее большинство магазинов, подлежащих обновлению, приходится на регионы.

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