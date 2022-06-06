Успехи азербайджанской IT-компании Bestcomp Group за рубежом

Ведущая IT-компания в секторе информационных технологий Азербайджана Bestcomp Group в 2020 году победила в тендерах Всемирного Банка в рамках проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации – 2» для Министерства Финансов Республики Таджикистан, предусматривающих создание резервного центра обработки данных (ЦОД), отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III и установку соответствующей ИТ-инфраструктуры.

2 июня 2022 г. в Таджикистане состоялась церемония открытия построенного компанией Bestcomp Group ЦОД. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители правительства и Министерства финансов Республики Таджикистан, Всемирного Банка, представители посольства Азербайджана и общественные деятели.

Заместитель генерального директора Bestcomp Group Халил Алекперов проинформировал гостей мероприятия об этапах реализации сложного проекта, сданного заказчику “под ключ”. Приняв пустую площадку для развертывания ЦОД, компания провела необходимые расчеты, спроектировала и установила необходимую инфраструктуру, в которой развернула передовую ИТ систему для выполнения возложенных задач. Особо было отмечено, что для безопасной, надежной и эффективной работы ЦОД были применены самые современные решения, технологии и оборудование, отвечающие мировым стандартам. Участникам мероприятия был продемонстрирован в рабочем режиме автоматизированный, отказоустойчивый ЦОД и разъяснены различные технические возможности его систем.

Представитель Всемирного Банка Хасан Алиев, выступая с речью на мероприятии, отметил, что в ЦОД, построенном Bestcomp Group, установлено передовое оборудование, лучшее в Таджикистане. «Я выражаю благодарность азербайджанским коллегам и надеюсь на совместную работу в будущем», — добавил Х. Алиев.

В свою очередь советник посла Республики Азербайджан в Республике Таджикистан Вугар Исмаилов особенно отметил факт выполнения данного сложного и комплексного проекта именно азербайджанской компанией, лидирующей в сфере ИТ-технологий не только в своей стране, но и в регионе.

«Дружба и братство между Азербайджаном и Таджикистаном крепнут. Между странами развиваются политические, экономические, культурные, образовательные отношения. Основа этих отношений – взаимное доверие между странами и лично между главами государств. Данный проект, выполненный азербайджанской компанией, также позитивно влияет на наши отношения», — отметил советник посла.

Заместитель министра финансов Республики Таджикистан Рукмина Сафарзода в своем выступлении назвала новый ЦОД объектом республиканского значения и единственным модульным (контейнерным) решением в Таджикистане.

«Сегодня собрались лица, без которых мы не смогли бы построить этот дата-центр. При поддержке и финансировании Всемирного Банка и Министерства финансов Таджикистана, в тесном сотрудничестве с компанией Bestcomp Group, мы всей командой преодолели трудности и сейчас гордимся, тем что цель достигнута и построен огромный объект, который имеет большую значимость для страны», — заявила Р. Сафарзода.

Министр финансов Республики Таджикистан Каххорзода Файзиддин в своем заключительном выступлении на церемонии открытия выразил благодарность Всемирному Банку в лице представителя Хасана Алиева, пожелав дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с Всемирным Банком в будущем, а также выразил особую благодарность Bestcomp Group за проделанную на высоком уровне работу.

Министр отметил позитивную динамику развития отношений между странами, и участие сотрудников посольства Азербайджана в данном мероприятии является тому подтверждением.

Был подчёркнут приоритет развития ИКТ в Республике Таджикистан согласно принятой стратегии развития государства и электронного правительства, а так же факт того, что построение данного ЦОД-а даст дополнительный импульс развитию как ИКТ, так и управлению финансами.

Отметим, что группа компаний Bestcomp Group добилась больших успехов в проектировании и создании центров хранения и обработки данных, комплексных решений и сервисов по информационной и кибербезопасности, разработке программного обеспечения, автоматизации управления учреждениями и предприятиями. Bestcomp Group успешно осуществляет деятельность в регионах Закавказья и Центральной Азии посредством своих офисов в Грузии и Узбекистане.

В ноябре 2021 года компания Bestcomp Group победила еще в одном тендере Всемирного Банка по формированию «облачной» информационной и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры по созданию единого информационного пространства для внедрения электронных услуг в Исполнительном Аппарате Президента Республики Таджикистан.

Вышеперечисленные проекты – успешные примеры применения знаний и опыта, накопленного в сфере ИКТ Азербайджана за пределами страны в международных проектах.